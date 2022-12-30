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18:30, 30 декабря 2022 года Всех ветеранов Великой Отечественной войны на Орловщине поздравят с праздниками Накануне орловские "единоросы" и "Волонтеры Победы" навестили Владимира Волкова и Илью Ефремова.





В Орловской области проживают 97 ветеранов Великой Отечественной войны. С новогодними праздниками поздравят каждого из них. Накануне орловские "единоросы" и "Волонтеры Победы" навестили Владимира Волкова и Илью Ефремова. Подробнее – в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина





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