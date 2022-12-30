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19:30, 30 декабря 2022 года В Орле отметили вековой юбилей образования СССР Круглую дату отметили праздничным концертом в Орловском городском центре культуры.





Ровно 100 лет назад на Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР были подписаны декларация об образовании СССР и Союзный договор.

Сегодня в Орле в честь образования Советского союза прошли торжественные мероприятия. Праздничный концерт прошел в Орловском городском центре культуры.



С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов. Губернатор области Андрей Клычков и сенатор Василий Иконников передали награды Центрального комитета партии, а также повязали галстуки новым пионерам.





Анастасия Дорохова





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