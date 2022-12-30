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15:22, 30 декабря 2022 года В Орле за смерть рабочего осудят гендиректора строительной компании Трагедия произошла 6 мая на стройплощадке по улице Черкасской.





Заводской районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Строй-металл". Ему вменяют нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.



Следствие считает, что мужчина не обеспечил безопасность условий работы и не провел инструктажи по охране труда и правилам эксплуатации электрического тельфера. 6 мая в строящейся многоэтажке по улице Черкасской произошел разрыв металлического троса и падение вентиляционного блока на перекрытие восьмого этажа. Один из работников получил смертельные травмы.



Установлено, что необученные для использования тельфера арматурщики попытались переместить слишком тяжелый груз.





Орловское Информбюро





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