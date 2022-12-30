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20:30, 30 декабря 2022 года 11 молодых и талантливых орловцев поощрят премиями На них претендовали 59 человек.





В областной столице подвели итоги конкурса "Молодые лица Орла". Среди 59 претендентов наградами отмечены 11. На победу претендовала талантливая, спортивная и амбициозная молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщает мэрия Орла.



В январе победители получат грамоты областной администрации и премии в размере 11 тысяч рублей. Со списком победителей можно ознакомиться на сайте мэрии.





Орловское Информбюро





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