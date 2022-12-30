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20:00, 30 декабря 2022 года Орловщина направила участникам СВО тысячу тонн гуманитарного груза Это совокупный объем помощи, собранной за все это время.





Орловская область направила участникам специальной военной операции и мирным жителям уже тысячу тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. На цели СВО выделили 270 миллионов бюджетных средств. Поддержка из внебюджетных средств исчисляется сотнями миллионов рублей. Помощь российской армии будет продолжена и дальше.





Орловское Информбюро





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