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21:40, 30 декабря 2022 года "Спасибо, Лиза" После восьми лет работы корреспондент ГТРК "Орел" Елизавета Капырина делает новый шаг в карьере, уходя на работу в Воронеж.





Елизавета Капырина отдала ГТРК "Орел" восемь лет. Теперь корреспондент перебирается на работу в воронежский филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.



В стены нашей телерадиокомпании она попала маленькой девочкой. Завораживало все – и суета работавших здесь людей, и волшебство причастности к каждому событию, и магия превращения реальности в картинку. Шли годы. Школа, университет – и вот уже она стала ведущей программы "Вести-Орел".



Коллектив ГТРК "Орел" желает Елизавете Капыриной всего самого лучшего на жизненном пути и в профессиональной карьере.





Ирина Костина





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