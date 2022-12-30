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19:19, 30 декабря 2022 года В центре Орла открыли каток Выйти на лед можно как в своих коньках, так и в арендованных.





На площади Ленина в Орле состоялось торжественное открытие ледового катка, ставшего уже традиционным атрибутом Нового года. Сегодня опробовать свежий лед можно в 20:30. 1 января первый сеанс катания начнется в 11:30.



Коньки можно принести собственные или взять напрокат на месте. Если вы совсем не умеете стоять на льду, то это не беда. Начиная со 2 января, в первый сеанс с 10:00 до 11:00 будут проходить бесплатные занятия.



Вся подробная информация о работе катка представлена на сайте мэрии Орла.





Анастасия Дорохова





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