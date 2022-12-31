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15:00, 31 декабря 2022 года "Елка желаний" помогла исполнить мечты маленьких жителей Должанского района Дети с ОВЗ поучаствовали в празднике и получили подарки.





Акция "Елка желаний" продолжает шагать по Орловской области. Благодаря ей сбываются мечты детей, которым особенно нужна поддержка.Так, в Дожанском районе получили новогодние подарки ребята с ограниченными возможностями здоровья.



Исполнили желания ребятни представители общественных организаций " Поисковый отряд "Подвиг", " Поискового движения России", а также а также настоятель храма Дмитрия Солунского отец Анатолий Бас. Праздник для мальчишек и девчонок состоялся 29 декабря. Дети получили подарки и сладкие угощения.



- "Елка желаний" - это хорошая большая ежегодная акция, когда каждый из нас может исполнить мечту ребенка. Предновогодние мечты должанских детишек осуществились и это очень важно , - поделился Сергей Щербатый, руководитель Орловского регионального отделения "Поискового движения России".



Фото: orel-region.ru





Ольга СУПОНЕВА





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