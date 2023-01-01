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10:02, 1 января 2023 года

В Орловской области полицейские проверяют школьные автобусы

Сотрудники ГИБДД проводят тематические рейдовые мероприятия.


Один из подобных рейдов с говорящим названием "Школьный автобус" прошел на днях в Колпнянском районе. Цель профилактического мероприятия - предупредить возможные аварии, пресечь нарушения правил, а также проверить техническое состояние автобусов и наличие всех необходимых документов. 

- Сотрудники полиции уделили внимание наличию в салоне ремней безопасности, оснащенности автобусов тахографами, исправности тормозной системы и внешних световых приборов, а также другим параметрам, влияющим на безопасность перевозки самых юных пассажиров, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Также полицейские побеседовали с водителями, напомнив им о важности соблюдения ПДД при перевозке детей и ответственности за их нарушения. 

Фото: Ольга Супонева




Ольга СУПОНЕВА
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