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15:22, 31 декабря 2022 года Военные из Орловской области в преддверии Нового года обратились к землякам Видеозаписью поделился губернатор Андрей Клычков.









Также бойцы поздравили всех орловцев с наступающими праздниками Нового года и Рождетсва, пожелав всего наилучшего и Победы.



- Такие же слова искренной благодраности и признательности хочу сказать и самим солдатам, стоящим на защите Родины в рамках специальной военной операции. Вы - настоящие герои, которых мы ждем со скорейшей победой живыми и здоровыми! - Глава Орловской области в своем телеграм-канале рассказал, что земляки-бойцы спецподразделения Росгвардии прислали видео с благодарностью всем жителям региона за оказанную поддержку.Также бойцы поздравили всех орловцев с наступающими праздниками Нового года и Рождетсва, пожелав всего наилучшего и Победы.- Такие же слова искренной благодраности и признательности хочу сказать и самим солдатам, стоящим на защите Родины в рамках специальной военной операции. Вы - настоящие герои, которых мы ждем со скорейшей победой живыми и здоровыми! - отметил губернатор Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА





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