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9:30, 1 января 2023 года

В 2023 году в сферу культуры на Орловщине вложат около 300 миллионов рублей

Впереди - ремонт ДК, школ искусств, музеев.


На реализацию нацпроекта "Культура" в Орловской области в наступившем, 2023-м, году выделено 111,6 миллионов рублей. А общая сумма федеральных средств превышает 287 миллионов. 

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, запланирован ремонт домов культуры, школ искусств, музеев. Кроме того, ДШИ оснастят музыкальными инструментами, оборудованием, материалами. Также федеральный центр выделил Орловщине деньги на поощрение лучших учреждений и работников культуры. Ждет сотрудников этой сферы и повышение квалификации.


Ольга СУПОНЕВА
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