Главная » Новости



9:30, 1 января 2023 года В 2023 году в сферу культуры на Орловщине вложат около 300 миллионов рублей Впереди - ремонт ДК, школ искусств, музеев.





На реализацию нацпроекта "Культура" в Орловской области в наступившем, 2023-м, году выделено 111,6 миллионов рублей. А общая сумма федеральных средств превышает 287 миллионов.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, запланирован ремонт домов культуры, школ искусств, музеев. Кроме того, ДШИ оснастят музыкальными инструментами, оборудованием, материалами. Также федеральный центр выделил Орловщине деньги на поощрение лучших учреждений и работников культуры. Ждет сотрудников этой сферы и повышение квалификации.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2