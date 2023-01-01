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15:00, 1 января 2023 года В Орле откроется выставка, посвященная Рождеству С традициями и историей праздника можно познакомиться в Бунинке.





Выставка " Рождества волшебные мгновения… " начнет работу 4 января. В экспозиции будут представлены материалы, посвященные истории праздника, традициям, обычаям и обрядам.



Гости смогут познакомиться также с творчеством авторов, посвященных этому празднику. Так, у нашего земляка Николая Лескова есть цикл святочных рассказов.



Выставка будет работать с 4 по 11 января

Адрес: М. Горького, 43 (библиотека им. Бунина)



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Ольга СУПОНЕВА





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