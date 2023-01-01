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10:30, 1 января 2023 года

В кинотеатрах Орла с 1 января стартует прокат фильма "Чебурашка"

Ушастый герой ждет гостей в кино.


С 1 января в кинотеатрах России, и Орел не исключение, стартует долгожданная многими зрителями премьера фильма "Чебурашка". Знакомый с детства герой возвращается в 2022 году, чтобы подарить эмоции взрослым и детям.

Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать – и мешать! – ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. И многие-многие другие, в чью жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство и приключения.

В семейной комедии снялись такие актеры, как Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Жаннат Керимбаев, Наталья Щукина, Артем Быстров, Екатерина Чередник, Оливье Сиу, Марина Коняшкина. 

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Ольга СУПОНЕВА
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