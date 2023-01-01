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11:00, 1 января 2023 года МЧС: новогодние дежурные сутки в Орловской области прошли без пострадавших За 31 декабря спасатели выезжали по вызовам о разных ЧП 12 раз.





В МЧС России по Орловской области сообщили, что новогодние дежурные сутки обошлись без пострадавших. ЧП случались, но в них без жертв.



Всего спасатели выезжали по вызовам о разных ЧП 12 раз, из которых 5 - пожары. Так, в Залегощенском районе сгорел жилой дом из-за короткого замыкания. В Должанском районе случилось возгорание автомобиля, а в ночь с 31 на 1 в Орле горел забор на Кромском шоссе, а в одной из квартир на улице Металлургов случился подгар пищи.





Ольга СУПОНЕВА





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