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12:00, 1 января 2023 года

Андрей Клычков поделился в соцсетях новым семейным фото

Глава Орловской области проиллюстрировал снимком с супругой и детьми свое новогоднее поздравление.


Фото с супругой, сыновьями и маленькой дочерью губернатор Андрей Клычков поделился в новогоднюю ночь. Семья Клычковых сфотографировалась под елкой в домашней обстановке, в соцсетях глава области адресовал  поздравление орловцам в честь Нового года.

- Самое главное, что рядом с нами всегда были родные и близкие, которые помогали пережить невзгоды, разделяли радость побед, дарили любовь и заботу. И сегодня мы собрались вместе, чтобы встретить Новый год, вспомнить добрые моменты, вручить подарки, порадоваться успехам детей или внуков. Большое счастье в эти волшебные дни находиться рядом с семьей. К сожалению, не все сейчас за праздничными столами – нет с нами рядом нашего доблестного воинства, бойцов, которые по зову сердца, по призыву Родины защищают родную землю. Душой и сердцем мы в неразрывной связи! - написал глава Орловщины.

Он пожелал всем жителям области крепкого здоровья, счастья, мира и семейного благополучия.


Ольга СУПОНЕВА
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