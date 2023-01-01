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18:00, 1 января 2023 года Почти 1600 соцконтрактов заключили орловцы в 2022 году Жители региона воспользовались поддержкой по направлению "поиск работ»",по осуществлению предпринимательской деятельности и другое.





За 2022 год в Орловской области заключен 1591 социальный контракт. Мерой поддержки орловцы воспользовались по разным направлениям.



583 орловца использовали опцию "поиск работы", 657 заключили соцконтракт на осуществление предпринимательской деятельности, еще 152 человека смогли направить средства на развитие подсобного хозяйства, 199 раз получили помощь, оказавшись в трудной жизненной ситуации.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ожидается, что в 2023 году жители области смогут заключить больше тысячи социальных контрактов.



Социальный контракт – это соглашение, заключаемое между семьей (или одиноко проживающим гражданином) и центром соцзащиты населения. Согласно ему, государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе.









Ольга СУПОНЕВА





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