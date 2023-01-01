Главная » Новости



17:00, 1 января 2023 года В этом году в Ливнах откроется виртуальный концертный зал По вместимости он превзойдет зал Орловской государственной филармонии.





Виртуальный концертный зал в городе Ливны расположится на площадке центра молодежи "Лидер". Обойдется реализация проекта в 5,7 миллиона рублей, это федеральные средства, выделенные Орловской области в рамках нацпроекта "Культура".



По вместимости этот концертный зал превзойдет зал областной филармонии, который открыт был в октябре 2022 года.



Фото из архива.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2