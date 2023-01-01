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16:00, 1 января 2023 года К Рождеству в Орловской области ожидается серьезное похолодание Синоптики прогнозируют до -15..-17 мороза.









Судя по Росгидрометцентра, практически вся неделя новогодних каникул с 1 по 5 января будет теплой и сырой. В канун Рождества похолодает до -4..-7, пойдет снег. А в само Рождество столбики термометров и вовсе обещают опуститься до -15 в дневное и -17 в ночное время. Эти значения ниже климатической нормы.



Теплая и дождливая погода, в сопровождении которой Орловская область встретила 2023-й год, вскоре сменится крепкими морозами. Уже к концу первой недели января в Орле ожидается до -15.Судя по прогнозу , практически вся неделя новогодних каникул с 1 по 5 января будет теплой и сырой. В канун Рождества похолодает до -4..-7, пойдет снег. А в само Рождество столбики термометров и вовсе обещают опуститься до -15 в дневное и -17 в ночное время. Эти значения ниже климатической нормы. Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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