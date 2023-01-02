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21:40, 1 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Новогодняя ночь с осенними нотками: как орловцы встретили 2023.

- Первая ночь года в Орле прошла без автомобильных аварий и без пострадавших в пожарах.



- Трое Орловских школьников следующим летом отправятся в экспедицию на Северный Полюс. Они победители в конкурсе "Ледокол Знаний", и прошли достаточно сложное тестирование.



- А еще мы знаем имя первого ребенка, проявившегося на свет в новогоднюю ночь.



- Атмосфера, настроение и пожелания! В нашей программе! Прямо сейчас.



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