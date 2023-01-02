Без фейерверков, ЧП и под дождем: как Орел встретил Новый год 2023

Традиционных массовых гуляний не было, однако горожане все равно по традиции собрались на главной площади.

После курантов новогодняя ночь у жителей города обычно продолжалась на центральной площади. Концерт, большие хороводы вокруг елки. Но не в 2023. Массовые мероприятия не проводят, а погодные условия многих не выпустили из дома, и все же настроение это не испортило.





Многие заметили что не так много фейерверков, Орловцы прислушались к рекомендациям МЧС и воздержались от запуска салютов. Да и ЧП подобного харрактера не было.



Как начался 2023й - в нашем сюжете.