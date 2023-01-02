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9:07, 2 января 2023 года Супруга мобилизованного орловца в новогоднюю ночь родила дочку Эта ночь стала по-настоящему особенной для двух жительниц Орла: они получили самые долгожданные подарки. С одной из счастливых мам удалось поговорить нашему корреспонденту Александре Бахтиной.





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Александра Бахтина





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