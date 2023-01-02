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10:00, 2 января 2023 года С наступившим Новым годом орловцев поздравили бойцы армейского спецназа Военнослужащие передали землякам видеоопривет.









- Мы же от всей души благодарим их за выполнение святого долга по защите Родины, честную службу и героизм, проявленный в ходе выполнения боевых задач. Спасибо всем нашим патриотам, нашим защитникам, которых мы постоянно поддерживаем и будем поддерживать столько, сколько потребуется. Победа будет за нами! - отметил Андрей Клычков. Записью с поздравлением от спецназовцев поделился губернатор Андрей Клычков в соцсетях. Военные желают орловцам в Новом году здоровья, счастья и успехов.- Мы же от всей души благодарим их за выполнение святого долга по защите Родины, честную службу и героизм, проявленный в ходе выполнения боевых задач. Спасибо всем нашим патриотам, нашим защитникам, которых мы постоянно поддерживаем и будем поддерживать столько, сколько потребуется. Победа будет за нами! - отметил





Ольга СУПОНЕВА





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