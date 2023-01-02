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11:00, 2 января 2023 года Орловская область станет участником международной выставки "EXPO-RUSSIA IRAN 2023" Она пройдет в октябре в рамках Тегеранского бизнес-форума.









Об этом пресс-служба регионального правительства. Участников ждет деловая программа, международная конференция на тему развития экономического взаимодействия между Ираном и Евразийским экономическим союзом, презентация регионов, семинары, биржа контрактов и многое другое. Тематическими разделами станут машиностроение, энергетика, металлургия, транспорт, EXPO EURASIA – 2023 IRAN" и Тегеранского бизнес-форума в октябре 2023 года.Об этом сообщает Участников ждет деловая программа, международная конференция на тему развития экономического взаимодействия между Ираном и Евразийским экономическим союзом, презентация регионов, семинары, биржа контрактов и многое другое. Тематическими разделами станут машиностроение, энергетика, металлургия, транспорт, В этом году власти Орловской области запланировали участие региона в международной выставке "EXPO-RUSSIA IRAN 2023". Она пройдет в рамках "АПК, строительство, нефтегазовая и химическая промышленности, IT, медицина и так далее.



Фото: Ольга Супонева (архив)





Ольга СУПОНЕВА





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