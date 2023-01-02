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12:00, 2 января 2023 года За покупку продуктов и алкоголя по чужой карте орловцу грозит тюрьма Мужчина нашел карточку и отправился с ней по магазинам.





Уголовное дело по статье "Кража" полицейские завели после того, как житель Орла принес заявление об исчезновении его карты и исчезновения денег с нее. Оперативники взялись устанавливать все детали случившегося.



Как оказалось, платежное средство нашел другой местный житель. Он не растерялся и решил закупиться за чужой счет: приобрел продукты, алкоголь в разных магазинах. Только полицейские его вычислили.



Сейчас мужчина под подпиской о невыезде, впереди его ждет суд. В региональном УМВД же орловцам напоминают: независимо от суммы хищение денежных средств с чужой найденной банковской карты - тяжкое преступление. Если вы нашли на улице либо в другом месте не принадлежащую вам карту, следует предпринять меры к возвращению ее в банк. Не стоит расплачиваться данной картой за свои покупки либо пытаться обналичить с нее деньги, так как эти действия уголовно наказуемое деяние.



Фото: Ольга Супонева (архив)





Ольга СУПОНЕВА





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