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14:00, 2 января 2023 года В 2023 году в Орле появится новый физкультурный комплекс и завершится строительство футбольного манежа Появятся и другие спортивные объекты.





В наступившем, 2023м, году в Орле завершится строительство футбольного манежа на стадионе Ленина. В областном центре и пригороде появятся и другие спортивные объекты.



Над манежем продолжают работу строители. Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", выполняется армирование, монтаж опалубки перекрытия 2 этажа, а также кирпичная кладка перегородок 1 этажа. В скором времени должно завершиться и строительство открытого физкультурного комплекса на Рощинской: здесь будет 4 площадки для игры в пляжный волейбол и пляжный футбол, легкоатлетические дорожки.



В 2023 году стартует строительство еще одного ФОКОТа для проведения тренировок и физкультурно-спортивных мероприятий муниципального и регионального значени. А в Знаменке запланировано строительство быстровозводимого крытого спорткомплекса.





Ольга СУПОНЕВА





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