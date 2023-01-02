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12:18, 2 января 2023 года Один человек пострадал и один погиб при пожаре на улице Революции в Орле Трагическое ЧП случилось 1 января.





Пожар с трагическими последствиями случился в одной из многоэтажек Орла 1 января. При возгорании в квартире на улице Революции погиб мужчина и пострадала женщина.



Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Сигнал о пожаре спасателям поступил в шестом часу вечера: полыхала квартира на 8 этаже. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать людей из смежных квартир.



- Из горящей квартиры пожарными спасено два человека, после чего сотрудники проводили реанимационные мероприятия до момента прибытия скорой помощи. Пожилая женщина была госпитализирована в областную больницу, мужчина погиб, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Причину трагического происшествия предстоит установить специалистам.









Ольга СУПОНЕВА





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