Коротко о главном

"Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".

- Праздничный вечер 1 января в Орле омрачил серьезный пожар.

- Посыльные Деда Морозы, в эти новогодние дни взрослые развозят почту от доброго волшебника.

- Пусть "бьется в их тесной печурке огонь": в орловском храме дети и взрослые делают свечи для российских солдат.



О главных событиях в регионе в эти новогодние дни, о людях и фактах - в выпуске "Вести-Орел".

