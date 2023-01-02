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19:00, 2 января 2023 года Что жители Орла взяли бы с собой из 2022го в 2023й ГТРК "Орел" задала такой вопрос горожанам.





Хотя прошедший год был непростой, нашлось в нем место и для хороших и добрых моментов. Что орловцы прихватили бы с собой в 2023й, а что оставили бы в году ушедшем?





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