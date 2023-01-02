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16:30, 2 января 2023 года С Новым годом орловских детей и ветеранов поздравила "Единая Россия" Участников Великой Отечественной войны партия патронируют постоянно, а малыши подарки получают каждый Новый год на "Елке желаний".





Как это, быть почтальоном от Деда Мороза? Мы расскажем.











Антон Киселёв





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