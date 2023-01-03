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21:40, 2 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Праздничный вечер 1 января в Орле омрачил серьезный пожар.

- Посыльные Деда Морозы: в эти новогодние дни взрослые развозят почту от доброго волшебника.

- Пусть "бьется в их тесной печурке огонь". В орловском храме дети и взрослые делают свечи для российских солдат.



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