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9:00, 3 января 2023 года В орловском храме спасли настенные фрески Восстановить храмовую арку помогло пожертвование благотворителя.





В Троице-Васильевском храме Орла восстановили настенные фрески. Храмовая арка с изображениями равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, начала осыпаться из-за появившегося под слоем штукатурки грибка.



Как сообщили в Орловской епархии, восстановить храмовую арку помогло пожертвование благотворителя. Работа иконописца Константина Чичерова и его ученика заняла несколько месяцев.



Фото: Троице-Васильевский храм г. Орла











Орловское Информбюро





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