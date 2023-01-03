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10:00, 3 января 2023 года По факту смертельного пожара в Орле проводится доследственная проверка Трагедия произошла 1 января в многоэтажке по улице Революции.





СУ СК России по Орловской области объявило о проведении доследственной проверки по факту гибели в пожаре 64-летнего мужчины. Как сообщили в ведомстве, следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины трагедии и других обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



Напомним, что смертельный пожар произошел 1 января в шестом часу вечера. Загорелась квартира на восьмом этаже дома по ул. Революции. Пожарными было спасено два человека, после чего спасатели проводили реанимационные мероприятия до момента прибытия скорой помощи. Пожилая женщина была госпитализирована в областную больницу, мужчина погиб.



Фото: СУ СК России по Орловской области





Орловское Информбюро





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