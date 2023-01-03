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11:00, 3 января 2023 года Житель Ливен рискует провести несколько лет в заключении за гаражную кражу Попытка заработать на продаже чужих вещей может закончиться пятью годами за решеткой.





В Ливенском районе полицейские заключили под стражу 46-летнего жителя райцентра, подозреваемого в гаражной краже. Как сообщили в региональном УМВД, ночью мужчина взломал замок бокса и вынес оттуда четыре колеса, оцененные в 20 тысяч рублей. Шины он по низкой цене продал проезжему водителю.



Ливенцу грозит до пяти лет заключения.





Орловское Информбюро





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