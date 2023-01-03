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14:00, 3 января 2023 года На Орловщине продолжает снижаться заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом Всего зарегистрировано 7 520 случаев указанных болезней.





Орловское управление Роспотребнадзора опубликовало статистику заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 за период с 26 декабря по 1 января. По сравнению с предыдущей семидневкой, снижение заболевамости по первым двум болезням составило 32%.



Всего зарегистрировано 7 520 указанных болезней, что на 3 527 заражений меньше, чем за период с 19 по 25 декабря. Эти цифры по-прежнему расцениваются Роспотребнадзором в качестве показателя высокой заболеваемости. 87 случаев (129 неделей ранее) пришлось на COVID-19.





Орловское Информбюро





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