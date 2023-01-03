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13:00, 3 января 2023 года

На Орловщине увеличат посевные площади ряда сельхозкультур

Также на 2023 год запланировано завершение ряда инвестпроектов, связанных с агропромышленным комплексом.


В 2023 году в Орловской области планируется увеличение посевной площади яровых зерновых и зернобобовых культур до 521,2 тыс. га, что на 82,6 тыс. га больше показателя 2022-го. Посевная площадь технических культур ожидаемо составит 401,7 тыс. га (+6,9 тыс. га). Масличных культур будет посеяно 362,5 тыс. га (+16,2 тыс. га к минувшему году). Об этом сообщает ТГ-канал "Телеграммы из Орла".

Также на этот год запланировано завершение ряда инвестпроектов, связанных с АПК. ООО "Агрос" закончит строительство мельницы помола пшеницы с механизированным складом для хранения зерна в Мценском районе, ООО "ЭлитБиоПродукт" завершит возведение картофелехранилища и зернохранилища на территории Орловского МО, АО "ОрелНобельАгро" достроит два зерновых склада в Новосильском районе, ООО "Наш Союз" введет в эксплуатацию мельницу двусортного помола в Верховском районе.


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