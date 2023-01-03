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11:30, 3 января 2023 года

4 января орловцы могут воспользоваться услугами Соцфонда России

Клиентские службы будут работать с 9:00 до 15:00.


4 января жители Орловской области могут воспользоваться услугами клиентских служб Социального фонда России. Это новая структура, объединившая в себе функции ФСС и ПФР. Офисы будут открыты с 9:00 до 15:00 в городе Орле, Мценском, Ливенском, Верховском, Кромском, Урицком и Свердловском районах. Адреса можно уточнить на сайте Соцфонда. В штатном режиме клиентские службы СФР заработают с 9 января. 

Подача электронных заявлений на получение мер соцподдержки фонда доступна на портале "Госуслуги. По номеру 8-800-6000-000 и в онлайн-чате на главной странице сайта СФР можно получить консультацию по вопросам соцподдержки.


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