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19:00, 3 января 2023 года Школьники из республик Донбасса прибыли в Орел с обзорной экскурсией ОГАУ проводит для детей из ДНР и ЛНР образовательно-просветительский проект "Зимняя школа".





В Орловском государственном аграрном университете начался образовательно-просветительский проект "Зимняя школа" для учащихся из ЛНР и ДНР. В течение нескольких дней 40 ребят познакомятся с городом первого салюта и факультетами вуза – возможно, что ребята получат профессию именно в ОГАУ.



В честь наступившего Нового года ребята получили подарки. На встрече присутствовал митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он вручил ребятам краткий молитвослов и маленькую икону Сергия Радонежского.





Юлия Опанасюк





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