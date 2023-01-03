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15:00, 3 января 2023 года Орловский драмтеатр подарил зрителям сказочную премьеру На сцене ОГАТ им. Тургенева представили "Спящую красавицу".





В преддверии Нового года в орловском драмтеатре представили премьеру спектакля "Спящая красавица". Как известно, самые любимые сказки – старые. Проверенные поколениями и временем. Про любовь, которая не знает преград. Подробнее – в сюжете Эвы Стасюлевич.



Показ спектакля состоится 5 и 8 января. Подробнее – на сайте ОГАТ им. Тургенева. Доступно по "Пушкинской карте".





Эва Стасюлевич





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