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16:30, 3 января 2023 года 3 января отмечается 117-летие со дня рождения уроженца Орловщины Алексея Стаханова Он появился на свет в деревне Луговая Ливенского уезда Орловской губернии. Стаханов стал родоначальником движения рабочих, умеющих и любящих трудиться на благо страны.





Алексей Стаханов – символ советской эпохи. Он родился в деревне Луговая Ливенского уезда Орловской губернии. Из орловской глубинки он отправился на Донбасс. Стаханов стал родоначальником движения рабочих и колхозников, которые сделали СССР передовой страной.



В 30-е годы XX века тысячи людей из Орловской и Курской областей отправились работать на Донбасс, именно поэтому сегодня мы можем говорить, что эти регионы для нас – кровные братья. Судьба Алексея Стаханова и наша связь с Донбассом – обо всем этом фильм ГТРК "Орел" "Стаханов. Русский характер".



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Юлия Сулим





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