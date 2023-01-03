Главная » Новости



15:25, 3 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия"





- Дети орловцев, участвующих в СВО, получили желанные подарки.



- Школьники из республик Донбасса прибыли в Орел с обзорной экскурсией.



- 3 января отмечается 117-летие со дня рождения уроженца Орловщины Алексея Стаханова.



- Орловская митрополия передала помощь медицинскому батальону.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл





Новости СМИ2