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17:30, 3 января 2023 года Военные медики получили гуманитарную посылку от Орловской области Груз по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона собирали всей Орловщиной.





Орловская область передала очередную посылку участникам специальной военной операции. Груз собирали всем регионом – свое благословение на это дал митрополит Орловский и Болховский Тихон.



В медицинский батальон отвезли врачебное оборудование, лекарства, спальные мешки. В груз вошли праздничные подарки и письма от жителей Болхова.





Мария Семак





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