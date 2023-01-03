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18:30, 3 января 2023 года Дети орловцев, участвующих в СВО, получили желанные подарки Посылки от Деда Мороза ребятам передал депутат Орловского городского совета Владимир Букалов. Наша телерадиокомпания тоже вручила презенты.





Детям орловцев, участвующих в специальной военной операции, вручили желанные подарки. Их передал депутат Орловского городского Совета Владимир Букалов. Все врученные презенты – строго в соответствии с письмами, которые ребята отправили Деду Морозу. Присоединилась к поздравлениям и наша телерадиокомпания.



Ребята поблагодарили за подарки по-новогоднему – стихами.





Мария Семак





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