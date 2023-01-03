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16:47, 3 января 2023 года Жители Мценска, участвующие в СВО, отдали свои подарки луганским детям Об истории солдатской щедрости и добра рассказал губернатор Андрей Клычков.





Амчане, выполняющие задачи специальной военной операции в Луганской Народной Республике, отдали свои подарки, присланные Министерством обороны, местным детям. Об этой истории рассказал губернатор Андрей Клычков.

"Это один из многочисленных примеров настоящей орловской солидарности и взаимопомощи. Это реальная история добра, которому всегда есть место даже недалеко от линии фронта. Наши бойцы демонстрируют самые лучшие качества как на поле боя, так и в мирной жизни, всегда оставаясь честными людьми", - написал глава региона в своих социальных сетях. Фото: Андрей Клычков





Орловское Информбюро





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