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17:00, 3 января 2023 года Орловский бизнес подарил "Буханку" землякам-артиллеристам Автомобилем будут пользоваться для транспортировки раненых.





Представителями малого и среднего бизнеса Орловщины по просьбе земляков-артиллеристов был куплен УАЗ. Ключи от машины уже вручили военным, завтра бойцы отправятся в зону СВО. В дополнение к "Буханке" предприниматели собрали небольшую посылку с продовольствием и одеждой.



Автомобиль, как сказали сами бойцы, будет использоваться для транспортировки раненых.



Фото: мэрия Орла





Орловское Информбюро





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