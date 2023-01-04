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20:00, 3 января 2023 года

Спасатели проверили пожарную безопасность орловских социальных объектов

В праздничные дни сотрудники МЧС дежурят в усиленном режиме.


Орловские спасатели в новгодние каникулы дежурят в усиленном режиме. Сегодня сотрудники МЧС проверили пожарную безопасность орловских социальных объектов. Особое внимание уделили домам творчества, где каждый день проходят новогодние представления. Во Дворце пионеров им. Гагарина, как убедились сотрудники ведомства, все правила и нормы соблюдены.

Профилактическая работа спасателей на этом не закончилась. Сотрудники ведомства вручили орловцам памятки с правилами безопасности и ответили на соответствующие вопросы жителей.

Особое внимание уделено пиротехнике. Сотрудники МЧС напоминают, что не допускается запуск пиротехнических изделий, например, со своего балкона, а также запуск в помещениях, жилых комнатах, в других зданиях и сооружениях. Напомним, что жителям региона в соответствии с решением оперативного штаба рекомендовано вообще отказаться от запусков фейерверков.


Мария Семак
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