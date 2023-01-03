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17:56, 3 января 2023 года В Орле временно изменится маршрут троллейбуса №2 3 января движение этого троллейбуса свернуто полностью. С завтрашнего дня он будет ездить по усеченному маршруту, не следуя до Наугорского шоссе.





3 января из-за аварии на Наугорском шоссе повредилась опора МУП "ТТП". В связи с этим сегодня троллейбус №2 курсировать не будет. Об этом сообщили в мэрии Орла.



С 4 января маршрут будет следующим: до остановки "Больница Семашко" - разворот обратно на магазин "Орел" - через сквер Гуртьева и Городской парк культуры и отдыха.



К ремонту специалисты приступят 9 января, после поставки новой опоры.





Орловское Информбюро





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