Главная » Новости



21:41, 3 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Сотрудники МЧС вышли в профилактический рейд.



- Детям бойцов, участвующих в СВО, вручили желанные подарки.



- 4 января в регионе откроют свои двери клиентские службы Социального фонда.



- Сегодня исполняется 117 лет со дня рождения Алексея Стаханова.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл





Новости СМИ2