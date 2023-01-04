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9:00, 4 января 2023 года В 2023 году на Орловщине проведут полсотни туристических мероприятий Календарь событий опубликовало региональное управление культуры и архивного дела.





В наступившем году в Орловской области планируется проведение 50 туристических мероприятий. Соответствующий календарь опубликовало региональное управление культуры и архивного дела. В список могут вноситься изменения. Ознакомиться с перечнем можно, перейдя по ссылке.



Из списка следует, что в регионе продолжат проведение целого ряда мероприятий, полюбившихся орловцам и гостям области: фольклорные праздники, фестивали, народные гуляния, спортивные соревнования, турслеты, культурные акции и научные конференции. Например, в июне вновь запланированы "Троицкие хороводы", в августе в Кромах вновь состоится фестиваль "Слива-Град", а в начале сентября пройдет II Всероссийский военно-исторический фестиваль "Сабуровская крепость".





Орловское Информбюро





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