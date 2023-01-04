Главная » Новости



10:00, 4 января 2023 года Орловская область стала одним из лидеров по экономии электроэнергии Среди субъектов РФ наш регион занял 16 строчку, а в ЦФО стал первым.





Орловская область стала одним из лидирующих регионов по экономному потреблению электричества. Об этом сообщает ТГ-канал "Телеграммы из Орла". За прошлый год наш регион занял 16 строчку среди субъектов РФ с показателем 2,8 тыс.ГВт/ч. Среди субъектов ЦФО это лучший показатель.



Наибольший уровень потребления (свыше 20 тыс. ГВт/ч) электроэнергии в регионах с преобладающей долей сырьевого сектора в экономике.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2