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13:00, 4 января 2023 года Молодой орловец заработал проблемы с законом из-за находки на улице Парень не смог удержаться и устроил шоппинг за деньги с чужой карты.





23-летний орловец ожидает завершения расследования по уголовному делу о краже двух тысяч рублей с банковской карты, в котором он выступает подозреваемым. Как сообщили в областном УМВД, платежное средство молодой человек нашел на улице и решил пройтись с ним по магазинам. После проверки счета хозяйка карты вывела с него деньги, а саму кредитку заблокировала. Лишенный возможности дальнейших трат, парень выбросил платежное средство.



Парень сознался в содеянном и потраченное возместил. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.





Орловское Информбюро





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